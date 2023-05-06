В Оренбурге рухнула карусель, пострадали около 15 человек

В городе Оренбурге произошло обрушение недавно установленной карусели, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.





«Пострадали около 15 человек, большинство из которых дети», — сказал собеседник агентства.





По данным «Интерфакса», различные травмы получили порядка 20 отдыхающих. Сообщается, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС, а также медики.





Позже в региональном минздраве подтвердили, что госпитализировали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.





По словам местных жителей, аттракционы «Оренпарк» открылись только 1 мая этого года.