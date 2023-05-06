Минобороны сообщило о возвращении трех российских летчиков из украинского плена

В Минобороны России заявили, что в результате переговоров удалось вернуть на Родину из украинского плена трех летчиков. По данным министерства, им грозила смертельная опасность.





«6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России», — отметили в Минобороны РФ.





Теперь мужчины будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, добавили в ведомстве.





26 апреля Минобороны сообщило, что 40 российских военных вернули из украинского плена. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова добавила, что Украине передали 44 солдата.





10 апреля в ведомстве заявили, что из украинского плена удалось освободить 106 российских военных.