В небе над Крымом ПВО сбила две украинские баллистические ракеты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над полуостровом баллистическую ракету, которая была запущена украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2».





Он обратил внимание, что разрушений инфраструктуры региона и жертв среди населения нет.





Позже советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что силами и средствами ПВО были сбиты две ракеты.





8 апреля глава Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Феодосией сбита ракета. Позже советник Аксенова Олег Крючков уточнил, что обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов.





По его словам, обошлось без пострадавших. Разрушений также не было зафиксировано.