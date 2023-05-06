«112»: Задержан второй подозреваемый в покушении на Прилепина

Telegram-канал «112» сообщил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать второго подозреваемого в покушении на политика Захара Прилепина.





«Его обнаружили во время прочесывания лесополосы. Сейчас с задержанным работают оперативники», — пишет «112».





Сообщается, что в Москве проходят обыски по нескольким адресам. Это так называемые «явочные квартиры, которые указали подозреваемые», уточняет Telegram-канал.





Ранее МВД России сообщили о задержании первого подозреваемого, уже судимого 30-летнего мужчины.





6 мая у села Пионерское близ города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб.





Ответственность за покушение на политика Захара Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш».