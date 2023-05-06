Кадыров заявил о готовности подразделений «Ахмат» отправиться в Артемовск

Подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск, а несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения спецоперации, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.





«Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат», — написал Кадыров в Telegram-канале.





Он подчеркнул, что его подразделения начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ.





«Приказ Верховного главнокомандующего будет выполнен в любом случае!» — добавил Кадыров.





5 мая политик заявил, что чеченские бойцы готовы занять место вагнеровцев в Артемовске, если их решат вывести оттуда.





Кадыров указал, что чеченские подразделения бок о бок воевали с бойцами ЧВК «Вагнер» на наиболее сложных участках зоны спецоперации и «вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на веру или национальности».





5 мая Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», сообщил, что подразделениям этой частной военной компании уже 10 мая придется покинуть Артемовск. По словам предпринимателя, причина вывода сил — дефицит боеприпасов.