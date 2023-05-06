Прилепина ввели в медикаментозный сон после операции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что посетил Захара Прилепина в больнице после операции. По словам главы региона, сначала политик пришел в себя, но было решено ввести его в медикаментозный сон. Он поблагодарил местных врачей за их труд.





«После операции Захар Прилепин пришел в себя, но сейчас введен в медикаментозную кому, чтобы быстрее восстанавливаться. Родился он, конечно, не в рубашке, а в бронежилете», — сообщил Никитин.





Он подчеркнул, что угрозы для жизни писателя нет, а также выразил соболезнования семье погибшего водителя.





«Правоохранители работают, это не должно остаться безнаказанным», — добавил Никитин.





6 мая у села Пионерское близ города Бор Нижегородской области в Audi Q7, на которой ехал Прилепин, сработало взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. Прилепин находился после взрыва в сознании и был передан медикам. Его водитель погиб.





Ответственность за покушение на политика Захара Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш».





Позже в МВД России сообщили о задержании двух подозреваемых.