Ночью в небе над Крымом силы ПВО и РЭБ сбили более 10 украинских беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 7 мая силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на город и окрестности.





«Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе пяти километров, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — рассказал Развожаев в своем Telegram-канале.





Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью со стороны Украины свыше 10 беспилотников, подчеркнул он.





«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — добавил губернатор.





1 мая Развожаев также сообщал, что Черноморский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразил атаку украинских беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Тогда был сбит один БПЛА.