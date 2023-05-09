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Володин в День Победы рассказал о «подлом поступке» Зеленского, а Медведев выложил фото знамени над рейхстагом
Политики опубликовали поздравления с праздником undefined
Новости

Володин в День Победы рассказал о «подлом поступке» Зеленского, а Медведев выложил фото знамени над рейхстагом

Политики опубликовали поздравления с праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех с Днем Победы. Он отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России, этот праздник объединяет все народы бывшего СССР. По его словам, это «не дает покоя» США и Евросоюзу, они пытаются стереть историческую память, «подменяя» День Победы Днем Европы.


«[Президент Украины Владимир] Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может», — заявил Володин.


НАТО и «киевский кровавый режим» «сдали украинцев как расходный материал», разрушили их национальную культуру, уничтожили веру, запретили русский язык, на котором говорят большинство граждан страны, переписывают историю, написал председатель Госдумы.


«Нам важно сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне. Сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены!» — добавил он.


Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, поздравляя с Днем Победы, опубликовал в своем Telegram-канале фотографию Знамени Победы над рейхстагом.

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#володин #дмитрий медведев #рф #украина #великая отечественная война
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