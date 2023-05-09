Виктор Бут приехал на парад Победы и заявил, что у России есть шанс совершить новый подвиг

Член ЛДПР Виктор Бут приехал на парад Победы на Красной площади в Москве, сообщает корреспондент Daily Storm. Он призвал помнить о подвиге советских воинов.





«Попасть на родину и увидеть День Победы было одним из самых больших моих желаний. Эта мечта сегодня исполняется. Я счастлив и желаю всем нашим воинам вернуться <...> живыми. И мы все должны помнить тот подвиг, который наши прадеды и деды совершили. Наверное, у всех нас есть шанс его еще раз подтвердить и совершить уже свой», — сказал он.





Виктор Бут — бывший заключенный американской тюрьмы. В 2012 году суд США приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью убийства граждан Соединенных Штатов, продажи оружия и содействия террористам.





8 декабря 2022 года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную к девяти годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Через несколько дней Бут стал членом ЛДПР.