Путин: Против нашей Родины развязана настоящая война

Против России развязана настоящая война, заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве. Он выразил уверенность, что страна справится с этими вызовами.





«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал глава государства.





По словам Путина, для России не существует недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и большинство жителей планеты, Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, добавил Путин.





В 2023 году исполнилось 78 лет со дня завершения Великой Отечественной войны. На парад Победы на Красной площади в Москве в этом году приехали лидеры семи стран: Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.