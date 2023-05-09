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Путин: Против нашей Родины развязана настоящая война
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Путин: Против нашей Родины развязана настоящая война

Президент выразил уверенность, что Россия справится с этими вызовами

Президент выразил уверенность, что Россия справится с этими вызовами undefined
Коллаж: © Daily Storm

Против России развязана настоящая война, заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве. Он выразил уверенность, что страна справится с этими вызовами.


«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал глава государства.


По словам Путина, для России не существует недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и большинство жителей планеты, Россия хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, добавил Путин.


В 2023 году исполнилось 78 лет со дня завершения Великой Отечественной войны. На парад Победы на Красной площади в Москве в этом году приехали лидеры семи стран: Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

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#парад победы #путин #рф
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