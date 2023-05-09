Путин отметил роль Китая в битве с японским милитаризмом

В России память о защитниках Отечества священна, заявил президент Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве. По его словам, в стране отдают должное вкладу в победу войск стран-союзниц — США, Великобритании и других государств. Путин также упомянул роль Китая во Второй мировой войне.





«Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убежден: опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой — это наше бесценное наследие, прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому, многополярному миру», — сказал президент.





Путин поблагодарил лидеров стран СНГ, которые сегодня приехали на парад Победы в Москву. Глава государства напомнил, что все народы Советского Союза внесли вклад в Победу.





В 2023 году на парад Победы приехали лидеры семи стран: премьер-министр Армении, президенты Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. В прошлом году иностранных лидеров не было на мероприятии.