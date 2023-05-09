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Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» еще «пободается» несколько дней в Артемовске
По словам бизнесмена, частная военная компания по-прежнему не получает достаточно боеприпасов undefined
Новости

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» еще «пободается» несколько дней в Артемовске

По словам бизнесмена, частная военная компания по-прежнему не получает достаточно боеприпасов

Подразделения ЧВК «Вагнер» еще несколько дней пробудут в Артемовске (Бахмуте), несмотря на то, что по-прежнему не получают достаточно боеприпасов от Минобороны. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер».


«Нам седьмого числа было обещано, что нам их дадут, восьмого поступило боевое распоряжение дать все. Было совещание, на котором дали 10% от запрашиваемого. Нас просто внаглую обманули. Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся», — сказал Пригожин на видео, опубликованном его пресс-службой.


Бизнесмен проехал по позициям ЧВК «Вагнер» и поинтересовался у бойцов, как обстоит ситуация с наличием боеприпасов. Единственный, кто сообщил о достаточном снабжении, — член экипажа зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».


Предприниматель также заявил, что Вооруженные силы Украины «рвут фланги» на Артемовском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье и в ближайшее время начнут контрнаступление.


«Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору. Потому что пока в нашей стране все думают, что нужно сделать все в телевизоре и отпраздновать День Победы. День Победы — это победа наших дедов. Мы на миллиметр не заслужили этой победы», — сказал Пригожин.

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Бизнесмен заявил, что вынужден покинуть позиции 10 мая в связи со снарядным голодом 5 мая 2023
Dailystorm - Что думают об отходе бойцов Евгения Пригожина из Бахмута его противники, сторонники, политики и военные эксперты?

Бизнесмен неоднократно говорил, что ЧВК «Вагнер» не дают достаточно снарядов. 5 мая Пригожин заявил, что силы частной военной компании через пять дней покинут Артемовск из-за дефицита боеприпасов.


Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» готов прийти на место ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Он попросил Минобороны решить вопрос с нехваткой боеприпасов.


7 мая Пригожин сказал, что военное ведомство пообещало предоставить снаряды ЧВК «Вагнер». Координатором взаимодействия компании и Минобороны назначили генерала армии Сергея Суровикина, заместителя командующего российской группировкой войск в зоне СВО.

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