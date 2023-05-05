Что думают об отходе бойцов Евгения Пригожина из Бахмута его противники, сторонники, политики и военные эксперты?

Евгений Пригожин объявил о скором отводе бойцов «Вагнера» из Артемовска (Бахмута) в связи со снарядным голодом. Генерал-полковник Виктор Заварзин уверен, что Минобороны полностью контролирует ситуацию, а недостаток боеприпасов — результат происков американской разведки. Депутат Госдумы и резидент «ЧВК Вагнер Центра» Василий Власов считает, что жесткость Пригожина в адрес Минобороны связана со сложившейся ситуацией в городе. Лидер «Родины» Алексей Журавлев заверил, что «оркестр» не покинет свои позиции, а справедливоросс Дмитрий Кузнецов уповает на высшие силы — лишь бы не было раскола элит.
Василий Власов, депутат Госдумы от ЛДПР и резидент «ЧВК Вагнер Центра». Парламентарий проводит в своей приемной набор в ряды военной компании.
В разговоре с Daily Storm Власов предупредил о тяжких последствиях ухода «оркестрантов» с позиций. В случае же, если подразделение получит требуемые боеприпасы, Артемовск (Бахмут) удастся взять ко Дню Победы, уверен Власов.
«Когда люди уходят с линии фронта, ничто, кроме негативных последствий это нести не может. Нам расточительно нельзя относиться ни к технике, ни к снарядам, ни, главное, к людям. Дайте им снарядов — и они, уверен, к 9 Мая освободят Бахмут полностью. Большую часть уже прошли, осталось 2,5 километра. Но закладывать телами людей путь к освобождению Бахмута никто не хочет», — уверен депутат.
Власов также оправдал жесткие высказывания Пригожина в адрес главы генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. По его мнению, в данной ситуации критика была полностью обоснована.
«Когда ты с каждым человеком, который к тебе приходит, общаешься прямо в глаза и отправляешь на фронт, а его убивают, потому что кто-то не дал распоряжения о боеприпасах… Когда ты снимаешь видео, и на фоне тебя десятки людей, которые недавно записывались в ЧВК «Вагнер» по зову сердца, сейчас лежат на сырой земле… Понятно что на красивые изречения просто нет времени тратиться! Такая жесткая позиция полностью обоснована. В открытом инфополе не видел заявок от Евгения Викторовича, что дайте авианосец, дайте танк, дайте самолет. В основном эти вопросы он сам закрывал. Что касается боеприпасов, то в «Ашане» их не купишь. Поэтому и остается только таким образом просить», — поддержал Пригожина элдэпээровец.
Депутат убежден, что никакой политической подоплеки в заявлении владельца «Конкорда» нет, но если все-таки есть, то Пригожин с Минобороны могли бы обсудить все проблемы на площадке Госдумы:
«Мы готовы любую площадку предоставить. Только решите вопрос сегодня в течение нескольких часов. Каждый час промедления — это человеческие жизни. На площадке Думы, на площадке Минобороны встречайтесь, по телефону, но вопрос должен быть решен».
Алексей Журавлев, лидер партии «Родина». От нее в разные годы баллотировались приближенные Евгения Пригожина, например, социолог Максим Шугалей или один из предполагаемых командиров ЧВК «Вагнер» Андрей Богатов.
Лидер «родинцев» Алексей Журавлев в беседе с Daily Storm выразил уверенность, что «Вагнер» не оставит Бахмут.
«Ни Евгений Викторович, ни бойцы ЧВК «Вагнер», уверен, позиции не покинут. Возможна передислокация, но бросить линию фронта и уйти — я убежден, что этого не будет, несмотря на сложнейшую ситуацию. Все же необходимо срочно решить вопрос с боекомплектом и другими системами поддержки», — обозначил позицию председатель «Родины».
«Что касается боевых действий, то ни одна операция не проходит гладко, всегда есть место критике. Армия прежде всего выполняет боевые задачи. И уж точно это не место для дискуссий», — добавил Журавлев.
Игорь Стрелков (Гиркин). В январе у экс-министра обороны ДНР произошел открытый конфликт с Пригожиным. Он критиковал деятельность бизнесмена, на что тот предложил ему вступить в ряды ЧВК. Однако Стрелков отказался.
Игорь Стрелков (Гиркин) не ответил на звонок корреспондента Daily Storm. Однако прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.
«Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК покидает Бахмут из-за отсутствия боеприпасов. Интересно, а если все, кому остро не хватает боеприпасов (а это вся наша действующая армия, особенно бывшие корпуса Народной милиции, которые снарядов получают в разы меньше «Вагнера») — все сразу возьмут и покинут фронт — на позициях хоть кто-нибудь останется? Кстати, а куда поедет ЧВК «Вагнер» после оставления Бахмута? В рейд по тылам а-ля батька Махно»?
Дмитрий Кузнецов, член комитета Госдумы по обороне от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Ее лидер Сергей Миронов публично поддерживал Евгения Пригожина и даже получал презент в виде кувалды.
Член партии СРЗП и комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил Daily Storm, что молится о том, чтобы Пригожин и Минобороны нашли общий язык и «оркестр» не ушел из Бахмута.
«Библия говорит, что надо молиться за мудрость властей. Этим я и занимаюсь. Уверен, что ротации не произойдет. Что наши элиты смогут преодолеть свои амбиции и войти в состояние единства в критический для страны момент, — рассказал Daily Storm Кузнецов. — Иисус сказал, что каждое царство, разделившееся само в себе, не устоит. Понятно, что если произойдет вывод «Вагнера» из-под Бахмута — а я надеюсь что он не произойдет, — это проблема. Лучше от этого не будет».
По мнению эсера, Пригожин мог устать от участия в военных действиях, но все равно не утратил понимания важности ситуации.
«Очевидно, что любой человек устанет за это время от тяжелой работы. А Евгений Викторович очень тяжело работал, всем бы так работать. Но не соглашусь, что он утратил интерес к войне, потому что речь идет об интересах страны. Это жизнь, это кровь, это смерть, это слишком серьезный вопрос, чтобы утратить к нему интерес. Не думаю, что это произошло», — считает Кузнецов.
Сам Сергей Миронов не стал комментировать Daily Storm решение Евгения Пригожина.
Виктор Заварзин, член думского комитета по обороне от партии «Единая Россия», генерал-полковник в отставке.
Виктор Заварзин уверен в оптимистичном исходе ситуации и ее полном контроле со стороны Минобороны.
«Все Генеральный штаб держит на контроле, я в этом уверен! По моим данным, и боеприпасы, и техника идут по плану. Может, какой-то сбой произошел, должны его ликвидировать. Я действительно поддерживаю, что обеспечение надо делать на самом высоком уровне, никаких срывов не давать — противник сейчас контрнаступление готовит. <...> Я думаю, что все контролируется, уточнится и обеспечится. Конечно, Генеральному штабу надо поднапрячься в целом», — заверил Daily Storm депутат.
Задержки при доставке Заварзин назвал естественным явлением и объяснил их причину в том числе происками американской разведки.
«Война не может идти как по маслу — есть логистика, есть доставка. Я как человек, который прошел это, знаю, что есть доставка по логистике боеприпасов, есть доставка топлива для заправки, это тоже сложный процесс. Противники за этим следят, именно эти колонны уничтожаются. Давайте честно скажем, что у них неплохо работают средства разведки. Американцы работают», — объяснил генерал-полковник в отставке.
Заварзин призвал не торопить события, потому что до окончания ультиматума Пригожина еще осталось пять дней. Только по окончании этого срока будет понятно, действительно ли ЧВК «Вагнер» покинет свои позиции.
«Пригожин сказал, что если не будет обеспечено, то выводит войска. До 10-го числа еще дожить надо, а сегодня только пятое. Пять дней еще, посмотрим, какие будут последствия. Давайте позже к этому делу вернемся. Думаю, что все будет уточнено и все сделано», — убеждает парламентарий.