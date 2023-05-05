Что думают об отходе бойцов Евгения Пригожина из Бахмута его противники, сторонники, политики и военные эксперты?

Власов также оправдал жесткие высказывания Пригожина в адрес главы генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. По его мнению, в данной ситуации критика была полностью обоснована.





«Когда ты с каждым человеком, который к тебе приходит, общаешься прямо в глаза и отправляешь на фронт, а его убивают, потому что кто-то не дал распоряжения о боеприпасах… Когда ты снимаешь видео, и на фоне тебя десятки людей, которые недавно записывались в ЧВК «Вагнер» по зову сердца, сейчас лежат на сырой земле… Понятно что на красивые изречения просто нет времени тратиться! Такая жесткая позиция полностью обоснована. В открытом инфополе не видел заявок от Евгения Викторовича, что дайте авианосец, дайте танк, дайте самолет. В основном эти вопросы он сам закрывал. Что касается боеприпасов, то в «Ашане» их не купишь. Поэтому и остается только таким образом просить», — поддержал Пригожина элдэпээровец.





Депутат убежден, что никакой политической подоплеки в заявлении владельца «Конкорда» нет, но если все-таки есть, то Пригожин с Минобороны могли бы обсудить все проблемы на площадке Госдумы:





«Мы готовы любую площадку предоставить. Только решите вопрос сегодня в течение нескольких часов. Каждый час промедления — это человеческие жизни. На площадке Думы, на площадке Минобороны встречайтесь, по телефону, но вопрос должен быть решен».





Алексей Журавлев, лидер партии «Родина». От нее в разные годы баллотировались приближенные Евгения Пригожина, например, социолог Максим Шугалей или один из предполагаемых командиров ЧВК «Вагнер» Андрей Богатов.





Лидер «родинцев» Алексей Журавлев в беседе с Daily Storm выразил уверенность, что «Вагнер» не оставит Бахмут.





«Ни Евгений Викторович, ни бойцы ЧВК «Вагнер», уверен, позиции не покинут. Возможна передислокация, но бросить линию фронта и уйти — я убежден, что этого не будет, несмотря на сложнейшую ситуацию. Все же необходимо срочно решить вопрос с боекомплектом и другими системами поддержки», — обозначил позицию председатель «Родины».