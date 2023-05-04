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Депутаты Госдумы решили идти на парад 9 Мая, некоторые приведут с собой внуков
По словам парламентариев, переживать из-за атаки беспилотников не стоит Коллаж: Daily Storm
Власть

Депутаты Госдумы решили идти на парад 9 Мая, некоторые приведут с собой внуков

По словам парламентариев, переживать из-за атаки беспилотников не стоит

Коллаж: Daily Storm

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится, несмотря на недавнюю атаку беспилотников на Кремль. В разговоре с Daily Storm депутаты Госдумы, посещавшие торжественное мероприятие в прошлом году, заявили, что в 2023-м не боятся идти на Красную площадь. Это важное событие для всех россиян, и бояться нечего, сказали парламентарии.


«Парад Победы — это священный праздник»


Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в разговоре с Daily Storm признался, что вообще не переживает по поводу безопасности в День Победы. Он уверен, что парад — важнейшее событие для всей России. 


«Почему я должен переживать?! Парад победы — это священный праздник, к которому причастны все наши родственники, все наши близкие. <...> Насчет переживать или не переживать... Давно надо было переживать. У нас война идет не один год, мы так живем. Я неоднократно был в Донецке, Луганске, я неоднократно был на передовой. Переживать надо за то, чтобы мы быстрее одержали победу», — подчеркнул парламентарий. 


По его мнению, атака беспилотников на Кремль — «откровенный террористический акт», имеющий политическое значение.


«Кремль является святыней, центром, резиденцией президента, резиденцией власти. Киевский режим привык подобное раздувать до небес. Они перенесли всю войну в интернет, со своими комментариями, со своим музыкальным сопровождением, хороводами, шабашем», — отметил Ющенко. 


«Кому суждено быть повешенным, тот не утонет»


Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин тоже не планирует отказываться от посещения парада. К тому же на мероприятие он хочет прийти с одним из своих внуков. 


«Во-первых, я надеюсь, что все меры безопасности будут продуманы. Во-вторых, я исхожу из принципа «кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Всю жизнь из этого исходил, никогда не держал охрану, как некоторые мои коллеги. Что касается того, что может случиться, то в конце концов я говорил, что надо называть вещи своими именами. Война — это не войнушка. Это война», — заявил депутат.


Затулин называет атаку БПЛА на резиденцию президента «психологическим актом», не имеющим при этом никакого военного и стратегического значения.


«Само по себе это лишний раз демонстрация того, что киевский режим относится к войне как к войне. В отличие от нас, которые укрывают ее словами «специальная военная операция». А нам бы давно пора называть вещи своими именами. Я считаю, так и должно быть», — сказал Затулин.


В ночь на 3 мая два дрона предприняли попытку атаковать Кремль. В связи с этим появились споры о том, стоит ли проводить парад Победы в Москве. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Daily Storm заявил, что отменять торжественное мероприятие не нужно.


При этом меры безопасности на параде Победы в 2023 году будут строже: теперь к проносу на Красную площадь запрещены даже вейпы и воздушные шары.

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#ющенко #затулин #депутат #парад победы #день победы
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