Толпа не позволила послу России Андрееву возложить венок на мемориальном кладбище в Варшаве

Агрессивная группа людей преградила дорогу послу России Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советским воинам в Варшаве, куда он приехал возложить цветы в День Победы, сообщает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся потребовали, чтобы глава российской дипмиссии снял георгиевскую ленту со своего пиджака.





Из-за агрессивного поведения окружающих Андрееву не удалось возложить венок на кладбище и пришлось покинуть мемориал. Посол в беседе с агентством уточнил, что не пострадал во время инцидента. ТАСС пишет, что помимо Андреева, к кладбищу пытались пройти и другие российские дипломаты.