Толпа не позволила послу России Андрееву возложить венок на мемориальном кладбище в Варшаве

Агрессивная группа людей преградила дорогу послу России Сергею Андрееву на мемориальном кладбище советским воинам в Варшаве, куда он приехал возложить цветы в День Победы, сообщает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся потребовали, чтобы глава российской дипмиссии снял георгиевскую ленту со своего пиджака.
Из-за агрессивного поведения окружающих Андрееву не удалось возложить венок на кладбище и пришлось покинуть мемориал. Посол в беседе с агентством уточнил, что не пострадал во время инцидента. ТАСС пишет, что помимо Андреева, к кладбищу пытались пройти и другие российские дипломаты.
Посол назвал произошедшее безобразием и нарушением общественного порядка, но заверил, что инцидент «не выбьет из равновесия» российских дипломатов. Андреев также сказал, что один из полицейских попросил рассмотреть возможность визита на кладбище в другое время.
9 мая 2022 года Андреева во время визита на мемориальное кладбище в Варшаве облили жидкостью красного цвета. Посол позже уточнил, что это был сироп.