Пригожин сообщил о ракетном ударе ВСУ по своим военнопленным

Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по месту содержания украинских военнопленных. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер».





Он напомнил, что в конце апреля частная военная компания объявила об отказе брать в плен украинских пленных. Такое решение приняли после появления в Сети аудиозаписи, на которой, как утверждается, украинские военные принимают решение о расстреле раненого бойца ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, после этого у военной компании оставалось определенное количество пленных, которых в будущем должны были обменять. Пленных лечили и кормили, добавил бизнесмен.





«Только что по этому объекту прилетели HIMARS. Сколько пленных погибли — будем разбираться», — сказал предприниматель, комментарий опубликовала его пресс-служба.





Позже военкор Александр Симонов опубликует в своем Telegram-канале более подробную информацию об ударе ВСУ по месту содержания украинских пленных, сказал Пригожин. На место удара вызывают следственную группу, чтобы выяснить детали инцидента, добавил он.





«Хер открутитесь, господа укропы», — заявил бизнесмен.





Это не первое сообщение об уничтожении ВСУ украинских военнопленных. 6 апреля президент России Владимир Путин заявил, что противник «положил 300 снарядов в одно место», жертвами удара стали 14 украинских бойцов.