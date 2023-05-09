Губернатор Нижегородской области показал первые кадры с Прилепиным после покушения

«Мы с Захаром Прилепиным решили всех поздравить со святым праздником — 9 Мая. Всего вам самого лучшего, победы нам, только победы», — сказал губернатор.





«Дорогие друзья, земляки ненаглядные, родня, работаем потихоньку и будем побеждать. <...> Все зло будет поругано и порушено, с Глебом Сергеевичем [Никитиным] нас никакие преграды не пугают», — добавил Прилепин.





Писатель чувствует себя хорошо, процесс выздоровления «идет штатно», есть все необходимое для лечения, сообщил губернатор Нижегородской области.





Покушение на Прилепина произошло 6 мая. Машина, за рулем которой он находился, взорвалась на дороге в Нижегородской области. Политик пострадал, его водитель и охранник Александр Шубин погиб. За несколько минут до инцидента Прилепин высадил из машины свою дочь.





Чтобы восстановление после взрыва прошло быстрее, политика ввели в больнице в медикаментозный сон и через несколько часов вывели из этого состояния.





Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По подозрению в покушении на Прилепина задержан уроженец Украины Александр Пермяков. Его также обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств.





На допросе Пермяков сказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. 8 мая суд в Нижегородской области арестовал мужчину на два месяца.





Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя радикальная организация «Атеш». В январе 2023 года она сообщила, что разослала заказ на политика своим сторонникам.