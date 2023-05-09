Фестиваль «Московская весна» в сквере у Гольяновского пруда посвящен Дню Победы

«Московские сезоны» — ярмарка для детей и взрослых. Они сюда приходят гулять, кататься на каруселях. Также мы поим натуральными чаями: облепиха, клюква, имбирь, лимон. Готовим хот-доги, молочную кукурузу, наггетсы, картофель фри. В общем, кормим всю Москву, которая приезжает к нам в гости», — рассказали на фестивале.





Маленькие посетители фестиваля узнают, как солдаты писали письма во время Великой Отечественной войны, и своими руками научатся создавать «фронтовые треугольники».





«Мы живем здесь, рядышком. Честно говоря, в прошлые годы выезжали на разные площадки со старшим ребенком. В этом году мы в основном здесь на карусели ходим, нравится. Концерты, какие-то вот такие небольшие мероприятия тоже очень по душе. Архитектура классная!» — сказала одна из посетительниц.





На фестивале все желающие могут посетить открытые кулинарные мастер-классы, отведать блюда, приготовленные на огне, и купить вкуснейшие пончики.





Приходите на фестиваль всей семьей! Подробнее о мероприятии читайте на сайте «Московских сезонов».