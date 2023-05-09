Новости
Новости
St
Фестиваль «Московская весна» в сквере у Гольяновского пруда посвящен Дню Победы
Дети здесь могут узнать, как солдаты писали письма во время Великой Отечественной войны undefined
Новости

Фестиваль «Московская весна» в сквере у Гольяновского пруда посвящен Дню Победы

Дети здесь могут узнать, как солдаты писали письма во время Великой Отечественной войны

В столице открылся фестиваль «Московская весна», посвященный главному весеннему празднику — Дню Победы. Жители и гости Москвы могут поздравить ветеранов и сказать им «спасибо». Фестиваль проходит в сквере у Гольяновского пруда.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Московские сезоны» — ярмарка для детей и взрослых. Они сюда приходят гулять, кататься на каруселях. Также мы поим натуральными чаями: облепиха, клюква, имбирь, лимон. Готовим хот-доги, молочную кукурузу, наггетсы, картофель фри. В общем, кормим всю Москву, которая приезжает к нам в гости», — рассказали на фестивале.


Маленькие посетители фестиваля узнают, как солдаты писали письма во время Великой Отечественной войны, и своими руками научатся создавать «фронтовые треугольники».


«Мы живем здесь, рядышком. Честно говоря, в прошлые годы выезжали на разные площадки со старшим ребенком. В этом году мы в основном здесь на карусели ходим, нравится. Концерты, какие-то вот такие небольшие мероприятия тоже очень по душе. Архитектура классная!» — сказала одна из посетительниц.


На фестивале все желающие могут посетить открытые кулинарные мастер-классы, отведать блюда, приготовленные на огне, и купить вкуснейшие пончики.


Приходите на фестиваль всей семьей! Подробнее о мероприятии читайте на сайте «Московских сезонов».

#весна #фестивальная площадка #праздник
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»