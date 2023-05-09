Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение к бойцам ВСУ, записанное на украинском языке. Он заявил, что россияне не враги украинцам.





«Ребята, вас просто-напросто держат за лохов. Говорят вам, что мы враги. Мы не враги вам. Поймите: мы с вами большей частью родные люди», — сказал Сальдо.





Он призвал украинцев вспомнить, что их и наши отцы и деды были уроженцами одной страны — Советского Союза. Сальдо также попросил подумать о тех, кто «стоит за спинами» бойцов ВСУ, кто «толкает» их в зону боевых действий. По его словам, это США. Обращение врио губернатора частично продублировано на русском языке.





По словам Сальдо, Соединенные Штаты настолько запугали украинский народ, что он боится говорить об этом вслух. Он призвал американцев самим воевать из своего оружия, вместо того чтобы «заставлять» делать это ВСУ.





Сальдо добавил, что Запад, вместо чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, девять лет готовил Украину к вооруженному противостоянию с Россией, который привел к жертвам и разрушениям городов.





Ранее президент Владимир Путин заявил на параде Победы в Москве, что для России не существует недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и большинство жителей планеты, россияне хотят видеть будущее мирным, свободным и стабильным, сказал глава государства.