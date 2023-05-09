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США выделили Украине пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов
В него вошли в том числе артиллерийские снаряды и боеприпасы для борьбы с беспилотниками undefined
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США выделили Украине пакет военной помощи на 1,2 миллиарда долларов

В него вошли в том числе артиллерийские снаряды и боеприпасы для борьбы с беспилотниками

Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов, заявил Пентагон. Ее окажут в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI), то есть Минобороны США закупает все необходимое у производителей, а не извлекает из своих запасов.


В новый пакет военной помощи вошли, в частности, дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции западных систем противовоздушной обороны с украинской, боеприпасы для борьбы с беспилотниками, 155-миллиметровые снаряды, говорится в релизе Пентагона.


Кроме того, в пакет военной помощи вошли услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники.


С начала СВО Соединенные Штаты оказали Украине военной помощи почти на 37 миллиардов долларов. Российские власти неоднократно заявляли, что поставки лишь затягивают конфликт, но не способны сорвать достижение целей спецоперации.

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США выделили Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов

В него вошли артиллерийские снаряды, ракеты Hydra-70 и многое другое 3 мая 2023
Dailystorm - США выделили Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов
#специальная военная операция #украина #сша #рф
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