21 человек погиб при пожарах в Курганской области

Больше всего погибших приходится на деревню Юлдус, писало агентство. Из-за пожаров с 7 мая в Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации.





Ранее 9 мая региональное управление МЧС сообщило, что с начала 2023 года установлено 46 виновников ландшафтных пожаров, возбуждено семь уголовных дел.