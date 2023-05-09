21 человек погиб при пожарах в Курганской области

Число погибших в результате пожаров в Курганской области выросло до 21 человека, сообщили ТАСС в медицинских службах. Ранее агентство писало, что жертвами возгорания стали 19 человек, еще 13 пострадали.
Больше всего погибших приходится на деревню Юлдус, писало агентство. Из-за пожаров с 7 мая в Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации.
Ранее 9 мая региональное управление МЧС сообщило, что с начала 2023 года установлено 46 виновников ландшафтных пожаров, возбуждено семь уголовных дел.