КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении терактов на День Победы

Комитет госбезопасности Белоруссии предотвратил несколько терактов в преддверии Дня Победы, заявил журналистам глава ведомства Иван Тертель. По его словам, задержано «определенное количество лиц».





«Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов», — сказал Тертель.





За попытками терактов на территории Белоруссии стоят иностранные спецслужбы, добавил глава КГБ, его слова приводит БелТА. Тертель добавил, что подробности операции будут раскрыты 10 мая.





«Завтра в анонсированном сюжете будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов. Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад», — сказал глава КГБ.





2 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время участились случаи проникновения диверсантов на территорию республики.