Глава Ивангорода назвал подарком для русских жителей эстонской Нарвы показ концерта на 9 Мая

На берегу Ивангорода в Ленобласти установили экран с трансляцией концерта по случаю Дня Победы, за выступлениями наблюдали жители приграничной эстонской Нарвы. На эстонской стороне вывесили плакат с изображением президента России Владимира Путина. Глава Ивангорода Виктор Карпенко заявил в беседе с Daily Storm, что показ концерта — подарок жителям Эстонии, которые отмечают 9 Мая.





«Это был подарок жителям Ивангорода и сопредельной Нарвы. Мероприятие было организовано в том числе при помощи руководства Следственного комитета, спасибо им, они молодцы. Приняло активное участие правительство Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко», — сказал Карпенко.





Трансляцию концерта устроили, чтобы жители Эстонии, «на 90% русские», которые ждут День Победы, могли приобщиться к празднику, заявил глава Ивангорода.