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Глава Ивангорода назвал подарком для русских жителей эстонской Нарвы показ концерта на 9 Мая
Мероприятие организовали при помощи властей Ленобласти и руководства Следственного комитета, сказал Виктор Карпенко undefined
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Глава Ивангорода назвал подарком для русских жителей эстонской Нарвы показ концерта на 9 Мая

Мероприятие организовали при помощи властей Ленобласти и руководства Следственного комитета, сказал Виктор Карпенко

На берегу Ивангорода в Ленобласти установили экран с трансляцией концерта по случаю Дня Победы, за выступлениями наблюдали жители приграничной эстонской Нарвы. На эстонской стороне вывесили плакат с изображением президента России Владимира Путина. Глава Ивангорода Виктор Карпенко заявил в беседе с Daily Storm, что показ концерта — подарок жителям Эстонии, которые отмечают 9 Мая.


«Это был подарок жителям Ивангорода и сопредельной Нарвы. Мероприятие было организовано в том числе при помощи руководства Следственного комитета, спасибо им, они молодцы. Приняло активное участие правительство Ленинградской области, губернатор Александр Дрозденко», — сказал Карпенко.


Трансляцию концерта устроили, чтобы жители Эстонии, «на 90% русские», которые ждут День Победы, могли приобщиться к празднику, заявил глава Ивангорода.  

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«Хорошее, замечательное, доброе и нужное мероприятие. Всем понравилось, хорошие эмоции, положительное настроение. Будем стараться делать что-то похожее ежегодно на 9 Мая. Может, немножко в другом формате», — добавил он.


Карпенко объяснил выбор локации для показа концерта: «Это самое выдающееся место <...>. С этого места хорошо слышно концерт жителям сопредельного государства, чьи деды и прадеды принимали участие в Великой Отечественной войне, которые ценят и любят этот праздник».


В 2022 году, по словам Карпенко, жителям Нарвы не демонстрировали концерт ко Дню Победы.


Заметка дополняется

#эстония #вторая мировая война #день победы #нарва #великая отечественная война
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