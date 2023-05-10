Трампа признали виновным в домогательствах к журналистке

В Нью-Йорке присяжные признали виновным бывшего президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете в отношении журналистки и писательницы Джин Кэролл. Об этом пишет агентство Associated Press.





В суде постановили, что Трамп не совершал изнасилования Кэролл, однако нанес ей побои и опорочил деловую репутацию женщины. Экс-главу Белого дома обязали выплатить по ее гражданскому иску в общей сложности пять миллионов долларов, три из которых — за клевету.





Сам Трамп заявлял, что не виновен и даже не знаком с Кэролл.





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