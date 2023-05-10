РБК: Экс-глава Федеральной таможенной службы Булавин станет сенатором

Бывший глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин может перейти на работу в Совет Федерации. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.





Это станет возможным после единого дня голосования, который пройдет 10 сентября, утверждает издание со ссылкой на двух собеседников, знакомых с обсуждением этого вопроса. Кроме того, РБК пишет, что эту информацию подтверждает источник, «близкий к Кремлю».





Предполагается, что Булавин может стать сенатором Ивановской области.





Владимир Булавин, занимавший пост главы Федеральной таможенной службы с 2016 года, 10 февраля 2023 года был освобожден от должности в связи с достижением 70 лет.





С июня 2008 года по март 2013-го он был первым заместителем секретаря Совета безопасности России.