Байден допустил крах экономики США в случае дефолта

Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов касательно плана спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, который допускает возможность дефолта в стране, и представил план повышения потолка госдолга.





«Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно», — сказал Байден.





Также президент «дал понять, что дефолт — не вариант», а США — это не та страна, которая уклоняется от уплаты долгов.





Позже американские СМИ сообщили, что встреча Байдена с лидерами Конгресса по проблеме повышения потолка госдолга «завершилась без существенных результатов».





Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что точно не знает, ожидать ли дефолта именно 1 июня. Йеллен отметила в интервью телеканалу ABC News, что не может назвать точную дату наступления дефолта в стране. Она добавила, что невозможно с точностью предсказать, когда у США закончатся деньги.





3 мая газета The Washington Post написала, что дефолт будет объявлен 1 июня 2023 года.





15 февраля в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что страна может столкнуться с дефолтом в июле — сентябре этого года, если не повысит лимиты государственного долга.





Министр финансов США Джанет Йеллен в ноябре прошлого года заявила, что в случае если Конгресс США не одобрит повышение потолка госдолга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы.





В конце 2021 года президент США Джо Байден повысил потолок госдолга на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона. Таким образом американскому лидеру удалось предотвратить потенциальный дефолт.