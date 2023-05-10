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Байден допустил крах экономики США в случае дефолта
Американский президент заявил, что план по повышению потолка госдолга «нежизнеспособен» undefined
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Байден допустил крах экономики США в случае дефолта

Американский президент заявил, что план по повышению потолка госдолга «нежизнеспособен»

Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов касательно плана спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, который допускает возможность дефолта в стране, и представил план повышения потолка госдолга. 


«Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно», — сказал Байден. 


Также президент «дал понять, что дефолт — не вариант», а США — это не та страна, которая уклоняется от уплаты долгов.


Позже американские СМИ сообщили, что встреча Байдена с лидерами Конгресса по проблеме повышения потолка госдолга «завершилась без существенных результатов».


Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что точно не знает, ожидать ли дефолта именно 1 июня. Йеллен отметила в интервью телеканалу ABC News, что не может назвать точную дату наступления дефолта в стране. Она добавила, что невозможно с точностью предсказать, когда у США закончатся деньги.


3 мая газета The Washington Post написала, что дефолт будет объявлен 1 июня 2023 года.


15 февраля в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что страна может столкнуться с дефолтом в июле — сентябре этого года, если не повысит лимиты государственного долга. 


Министр финансов США Джанет Йеллен в ноябре прошлого года заявила, что в случае если Конгресс США не одобрит повышение потолка госдолга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы.


В конце 2021 года президент США Джо Байден повысил потолок госдолга на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона. Таким образом американскому лидеру удалось предотвратить потенциальный дефолт.

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#дефолт #сша #джо байден #экономика
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