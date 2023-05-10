Times: Британия собирается признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Правительство Великобритании планирует признать частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники.





Издание отмечает, что власти Соединенного Королевства около двух месяцев готовили юридические обоснования с целью «оказания давления на Россию».





Наделение ЧВК статусом террористической организации сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к «Вагнеру», а также посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики, уточняет газета.





В отношении вагнеровцев могут быть также введены финансовые ограничения, а членам организации запретят обращаться в британские суды с исками против журналистов и правозащитников.





США в 2016-м ввели санкции против бизнесмена, называющего себя основателем частной военной компании, Евгения Пригожина, а в отношении ЧВК «Вагнер» — в 2017 году.





В конце декабря 2022 года Вашингтон ужесточил санкции против ЧВК в связи с ее участием в боевых действиях на Украине.