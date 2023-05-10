Под Курском российская система ПВО сбила украинский беспилотник

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о срабатывании российской системы противовоздушной обороны и сбитом украинском дроне под Курском. По его словам, это случилось рано утром.





«Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.





Он подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.





6 декабря 2022 года в Курске неизвестный беспилотник атаковал аэродром, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Начался пожар, который был потушен в течение нескольких часов.





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