В Латвии задержаны 26 человек за запуск салютов на 9 Мая

Полиция Латвии задержала 26 человек на праздновании 9 Мая за возложение цветов к местам демонтированных советских мемориалов и демонстрацию запрещенных в стране георгиевских ленточек. Еще несколько человек оказались задержаны за запуск салютов в День Победы. Всего возбуждено 38 административных дел и четыре уголовных, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полицейские сводки.
Отмечается, что дела заведены были и за демонстрацию запрещенных в Латвии символов — букв Z и V. При этом использование пиротехники на 9 Мая также наказывалось полицией. За это предусмотрен штраф 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц.
9 мая в Латвии празднуют День Европы. Сеймом страны ранее был принят закон о запрете любых публичных мероприятий 9 мая, которые не связаны с Днем Европы. Полиция расценивает возложение цветов к местам советских памятников как их прославление. Но, несмотря на запреты, в Литве, Латвии и Эстонии прошли массовые возложения цветов на кладбищах в Риге, Вильнюсе, Таллине.
Также на берегу Ивангорода в Ленинградской области устроили концерт по случаю Дня Победы, а за выступлениями наблюдали жители приграничной эстонской Нарвы. Глава Ивангорода Виктор Карпенко сказал в беседе с Daily Storm, что показ концерта — подарок жителям Эстонии, отмечающим 9 Мая. Концерт устроили, чтобы жители Нарвы, почти на 90% состоящие из русских, которые ждут День Победы, могли приобщиться к празднику, отметил чиновник.
Он напомнил, что в Эстонии запрещено проведение «Бессмертного полка». Портал Delfi сообщал, что в стране запрещены публичные собрания, исполнение и прослушивание военных песен. Кроме того, нельзя демонстрировать флаги России и СССР, георгиевскую ленту.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что на концерте в Ивангороде прозвучали песни «Священная война», «Встанем», «Смуглянка», «Катюша». Дрозденко также назвал показ выступлений жителям соседней страны подарком.