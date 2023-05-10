В Латвии задержаны 26 человек за запуск салютов на 9 Мая

Полиция Латвии задержала 26 человек на праздновании 9 Мая за возложение цветов к местам демонтированных советских мемориалов и демонстрацию запрещенных в стране георгиевских ленточек. Еще несколько человек оказались задержаны за запуск салютов в День Победы. Всего возбуждено 38 административных дел и четыре уголовных, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полицейские сводки.





Отмечается, что дела заведены были и за демонстрацию запрещенных в Латвии символов — букв Z и V. При этом использование пиротехники на 9 Мая также наказывалось полицией. За это предусмотрен штраф 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц.





9 мая в Латвии празднуют День Европы. Сеймом страны ранее был принят закон о запрете любых публичных мероприятий 9 мая, которые не связаны с Днем Европы. Полиция расценивает возложение цветов к местам советских памятников как их прославление. Но, несмотря на запреты, в Литве, Латвии и Эстонии прошли массовые возложения цветов на кладбищах в Риге, Вильнюсе, Таллине.