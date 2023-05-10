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В Госдуме предложили штрафовать хозяев за самостоятельно гуляющих собак
Парламентарии уже подготовили поправки к закону undefined
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В Госдуме предложили штрафовать хозяев за самостоятельно гуляющих собак

Парламентарии уже подготовили поправки к закону

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов представил поправки к закону, согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Также предложено обязать заводчиков получать специальную лицензию. 


По данным газеты «Известия», изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» могут быть внесены уже в мае.


Спиридонов предлагает приравнять самовыгул собак к выбрасыванию питомцев на улицу и штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого разная в регионах России. Например, в Москве этот показатель равен 24 801 рублю. 


Предполагается, что парламентарии могут утвердить документ в первом чтении с 16 по 18 мая.


Ранее газета «Известия» сообщила, что депутаты могут принять в первом чтении и другой законопроект, позволяющий российским регионам усыплять агрессивных собак, нападающих на людей. 

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Зоозащитники: Закон об усыплении бродячих животных не остановит их размножения

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Dailystorm - Зоозащитники: Закон об усыплении бродячих животных не остановит их размножения
#закон #собака #бездомные животные #госдума
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