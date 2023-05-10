В Госдуме предложили штрафовать хозяев за самостоятельно гуляющих собак

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов представил поправки к закону, согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. Также предложено обязать заводчиков получать специальную лицензию.





По данным газеты «Известия», изменения в закон «Об ответственном обращении с животными» могут быть внесены уже в мае.





Спиридонов предлагает приравнять самовыгул собак к выбрасыванию питомцев на улицу и штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого разная в регионах России. Например, в Москве этот показатель равен 24 801 рублю.





Предполагается, что парламентарии могут утвердить документ в первом чтении с 16 по 18 мая.





Ранее газета «Известия» сообщила, что депутаты могут принять в первом чтении и другой законопроект, позволяющий российским регионам усыплять агрессивных собак, нападающих на людей.