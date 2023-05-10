ФСБ задержала украинца, планировавшего теракты в Запорожской области и убийство начальника полиции

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Запорожской области. Преступления планировал ранее судимый украинец, заявили в ведомстве. В ФСБ выяснили, что действия мужчины курировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Злоумышленник задержан.





В заявлении российского ведомства указывается, что 31-летний украинец приехал в Запорожскую область «для осуществления диверсионно-террористической деятельности» по заданию киевского режима.





Отмечается, что одной из предполагаемых целей диверсанта мог стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка на юге региона.





Когда сотрудники ФСБ приступили к задержанию мужчины, он оказал им вооруженное сопротивление, однако был обезоружен спецназом. В ходе обысков у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.





Уже возбуждено дело по статье «приготовление к совершению теракта». Гражданину Украину грозит до 20 лет лишения свободы.