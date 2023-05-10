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ФСБ задержала украинца, планировавшего теракты в Запорожской области и убийство начальника полиции
Мужчина действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины, выяснили российские спецслужбы undefined
Новости

ФСБ задержала украинца, планировавшего теракты в Запорожской области и убийство начальника полиции

Мужчина действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины, выяснили российские спецслужбы

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Запорожской области. Преступления планировал ранее судимый украинец, заявили в ведомстве. В ФСБ выяснили, что действия мужчины курировали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Злоумышленник задержан.


В заявлении российского ведомства указывается, что 31-летний украинец приехал в Запорожскую область «для осуществления диверсионно-террористической деятельности» по заданию киевского режима.


Отмечается, что одной из предполагаемых целей диверсанта мог стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка на юге региона.


Когда сотрудники ФСБ приступили к задержанию мужчины, он оказал им вооруженное сопротивление, однако был обезоружен спецназом. В ходе обысков у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.


Уже возбуждено дело по статье «приготовление к совершению теракта». Гражданину Украину грозит до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ задержала украинских агентов, которые готовили покушение на главу Крыма и других чиновников

Организатором терактов является заместитель главы офиса украинского президента Роман Машовец, заявили в ведомстве 3 мая 2023
Dailystorm - ФСБ задержала украинских агентов, которые готовили покушение на главу Крыма и других чиновников

Ранее ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Преступление планировало Главное управление разведки Минобороны Украины, заявили в российском ведомстве.


Были задержаны двое участников диверсионно-террористической группы. Против них возбудили уголовное дело о подготовке теракта. У предполагаемых диверсантов изъяли готовую к применению взрывчатку, автоматическое стрелковое оружие и боеприпасы.


По версии ФСБ, диверсанты также собирали сведения о местоположении российских военных объектов, личного состава Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов, о пророссийски настроенных жителях Запорожской области.

#теракт #задержание #запорожская область #фсб #покушение
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