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В Польше парень с ножом напал на детдом, погибла 16-летняя девушка
Сообщается, что еще девять детей ранены undefined
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В Польше парень с ножом напал на детдом, погибла 16-летняя девушка

Сообщается, что еще девять детей ранены

Агентство Reuters со ссылкой на представителей местной полиции сообщило, что 19-летний молодой человек напал с ножом на воспитанников детского дома в польском городе Томиславице. В результате нападения 16-летняя девушка погибла, девять детей получили ножевые ранения. 


О причинах такого поступка местного жителя не сообщается. Издание пишет, что молодой человек был задержан в течение часа после совершения преступления.


5 мая восемь человек погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в сербской общине Младеновац. Среди погибших — полицейский.


21-летний нападавший во дворе школы поссорился с 20-летним сотрудником полиции. Затем он пошел домой, вернулся с автоматом и открыл стрельбу.

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#дети #детдом #преступление #польша
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