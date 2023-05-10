В Польше парень с ножом напал на детдом, погибла 16-летняя девушка

Агентство Reuters со ссылкой на представителей местной полиции сообщило, что 19-летний молодой человек напал с ножом на воспитанников детского дома в польском городе Томиславице. В результате нападения 16-летняя девушка погибла, девять детей получили ножевые ранения.





О причинах такого поступка местного жителя не сообщается. Издание пишет, что молодой человек был задержан в течение часа после совершения преступления.





5 мая восемь человек погибли и 13 пострадали в результате стрельбы в сербской общине Младеновац. Среди погибших — полицейский.





21-летний нападавший во дворе школы поссорился с 20-летним сотрудником полиции. Затем он пошел домой, вернулся с автоматом и открыл стрельбу.