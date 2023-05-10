Российских болельщиков выгнали с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент

По словам представителя Международной федерации дзюдо (IJF), вначале организаторы попросили россиян снять георгиевские ленты. Однако они отказались выполнить это требование.





После этого российских болельщиков попросили покинуть трибуны. Им также запрещено посещать соревнования в Дохе.





21 сентября 2022 года исполком IJF принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. В федерации поясняли, что санкции введены для обеспечения безопасности всех спортсменов.





Но 29 апреля IJF допустила дзюдоистов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе. В Международной федерации заявили, что выступают против дискриминации в спорте. Генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску сказал, что было бы несправедливым не дать российским атлетам шанс пройти квалификацию к Играм-2024 во Франции.





Однако сборная Украины решила бойкотировать чемпионат мира из-за допуска на турнир россиян и белорусов. Они на соревнованиях в Дохе борются за путевки на Олимпиаду в Париже.





«Сожалею, что украинские спортсмены не смогут участвовать. Многие спортсмены, которые соревнуются здесь, знают друг друга всю жизнь. Они вместе соревновались за много лет до этого конфликта. Это спорт, и здесь нет места политике», — отметил Маринеску.