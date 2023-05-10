Новости
Новости
St
Российских болельщиков выгнали с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент
Турнир проходит в Дохе с 7 по 14 мая undefined
Новости

Российских болельщиков выгнали с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент

Турнир проходит в Дохе с 7 по 14 мая

Российских болельщиков с георгиевскими лентами удалили с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре. Об этом скандале сообщает портал Inside the Games, ссылаясь на представителя Международной федерации дзюдо (IJF). Турнир проходит в Дохе с 7 по 14 мая.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

По словам представителя Международной федерации дзюдо (IJF), вначале организаторы попросили россиян снять георгиевские ленты. Однако они отказались выполнить это требование.


После этого российских болельщиков попросили покинуть трибуны. Им также запрещено посещать соревнования в Дохе.


21 сентября 2022 года исполком IJF принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях. В федерации поясняли, что санкции введены для обеспечения безопасности всех спортсменов.


Но 29 апреля IJF допустила дзюдоистов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе. В Международной федерации заявили, что выступают против дискриминации в спорте. Генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску сказал, что было бы несправедливым не дать российским атлетам шанс пройти квалификацию к Играм-2024 во Франции.


Однако сборная Украины решила бойкотировать чемпионат мира из-за допуска на турнир россиян и белорусов. Они на соревнованиях в Дохе борются за путевки на Олимпиаду в Париже.


«Сожалею, что украинские спортсмены не смогут участвовать. Многие спортсмены, которые соревнуются здесь, знают друг друга всю жизнь. Они вместе соревновались за много лет до этого конфликта. Это спорт, и здесь нет места политике», — отметил Маринеску.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что все достойные спортсмены из России должны быть допущены к турнирам

Иначе РФ рискуют потерять достижения, подчеркнула она 28 марта 2023
Dailystorm - Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что все достойные спортсмены из России должны быть допущены к турнирам

«Наша работа состоит только в том, чтобы объединять людей, и, согласно Организации Объединенных Наций, мы не можем подвергать дискриминации людей по месту их рождения, происхождению, религии или любому другому аспекту», — добавил гендиректор Международной федерации дзюдо. 


Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик выразил благодарность за допуск российских спортсменов к чемпионату мира в Катаре. По его мнению, в нынешней обстановке следует «строить мосты отношений между странами посредством спорта и дзюдо в частности, а не сжигать их».


При этом глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования. Бах выразил надежду, что спортсмены РФ и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, а МОК удастся «действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже».

«Кому-то сильно свербит»: Федерация триатлона России емко ответила на санкции Украины против дочери Шойгу

В организации заявили, что введение ограничений «не поддается разумному объяснению» 15 апреля 2023
Dailystorm - «Кому-то сильно свербит»: Федерация триатлона России емко ответила на санкции Украины против дочери Шойгу
#дзюдо #катар #болельщики #скандал #георгиевские ленточки
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»