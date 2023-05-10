Два дрона атаковали военный объект в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром на военном объекте в регионе была пресечена попытка атаки двух беспилотников.





«В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военным командованием», — написал Гусев в своем Telegram-канале.





Он добавил, что проводится комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности, а также подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.





Официальный сайт пресс-службы Кремля сообщал, что в ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать Кремль. Спецслужбы применили системы радиолокационной борьбы и вывели БПЛА из строя. Президент Владимир Путин не пострадал.





Москва расценивает действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина, говорилось в заявлении пресс-службы Кремля.





Киев не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.