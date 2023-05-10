В Новосибирске полиция ищет двоих неизвестных, пытавшихся поджечь бомбардировщик Су-24

Утром 8 мая неизвестные пытались сжечь бомбардировщик Су-24 в Новосибирске, сообщает источник РЕН ТВ. По его информации, двое злоумышленников проникли на территорию Авиазавода имени Чкалова, где стоял законсервированный Су-24. Свои действия они снимали на видео.
«Два человека разрезали сетку, ограждающую площадку, проникли на территорию Авиазавода имени Чкалова и попытались поджечь законсервированный бомбардировщик», — сказал собеседник канала.
В соцсетях хулиганы утверждали, что самолет полностью уничтожен после возгорания, однако эти сообщения оказались лишь бравадой. Су-24 не получил никаких повреждений, отметил источник. Он добавил, что обгорела только трава под одной из стоек шасси.
Отмечается, что после этого инцидента на предприятии были выставлены дополнительные посты охраны. Правоохранители сейчас разыскивают злоумышленников. Этот Су-24 выпущен в 1990 году. Самолет был законсервирован с 3 мая 2023 года.