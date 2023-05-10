В Новосибирске полиция ищет двоих неизвестных, пытавшихся поджечь бомбардировщик Су-24

Утром 8 мая неизвестные пытались сжечь бомбардировщик Су-24 в Новосибирске, сообщает источник РЕН ТВ. По его информации, двое злоумышленников проникли на территорию Авиазавода имени Чкалова, где стоял законсервированный Су-24. Свои действия они снимали на видео.





«Два человека разрезали сетку, ограждающую площадку, проникли на территорию Авиазавода имени Чкалова и попытались поджечь законсервированный бомбардировщик», — сказал собеседник канала.





В соцсетях хулиганы утверждали, что самолет полностью уничтожен после возгорания, однако эти сообщения оказались лишь бравадой. Су-24 не получил никаких повреждений, отметил источник. Он добавил, что обгорела только трава под одной из стоек шасси.