«Известия»: В Балашихе задержали пять человек, планировавших теракт в воинской части

В Подмосковном городе Балашиха задержали пятерых молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Их подозревают в подготовке теракта в воинской части, сообщает источник «Известий».





Задержанные пытались проникнуть на территорию воинской части, рассказал собеседник издания. По информации источника, молодые люди проводили разведку на территории, прилегающей к воинской части, искали пути отхода и перенесли к части легковоспламеняющееся вещество и другие орудия.





Задержанные якобы хотели сделать подкоп, попасть в воинскую часть и взорвать находящуюся там технику.













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