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«Известия»: В Балашихе задержали пять человек, планировавших теракт в воинской части
Возраст задержанных — от 15 до 20 лет undefined
Новости

«Известия»: В Балашихе задержали пять человек, планировавших теракт в воинской части

Возраст задержанных — от 15 до 20 лет

В Подмосковном городе Балашиха задержали пятерых молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Их подозревают в подготовке теракта в воинской части, сообщает источник «Известий».


Задержанные пытались проникнуть на территорию воинской части, рассказал собеседник издания. По информации источника, молодые люди проводили разведку на территории, прилегающей к воинской части, искали пути отхода и перенесли к части легковоспламеняющееся вещество и другие орудия.


Задержанные якобы хотели сделать подкоп, попасть в воинскую часть и взорвать находящуюся там технику. 




Заметка дополняется

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#подмосковье #балашиха #теракт
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