В Екатеринбурге задержали заведующую детсадом по делу о смерти шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге задержали главу детского сада. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем гибель шестилетнего мальчика. Также под стражу взята специалист отдела опеки и попечительства, сообщили региональные управления прокуратуры и Следственный комитет.





По данным следствия, сотрудницу управления социальной политики, которая контролировала условия проживания погибшего ребенка в приемной семье, обвинили в халатности. В качестве меры пресечения ей избрали запрет определенных действий. В частности, ей нельзя общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по данному делу, а также со свидетелями, «за исключением проживающих с ней».





В отношении заведующей детским садом были приняты аналогичные меры.





В региональном управлении прокуратуры уточнили, что обвиняемые могут предпринять попытки уничтожения доказательств, а также оказать давление на свидетелей с целью склонения к даче ложных показаний или иначе повлиять на ход дела, чтобы воспрепятствовать расследованию.





Следствие полагает, что глава детсада и специалист отдела опеки и попечительства знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не заявили об этом в полицию, а также не приняли в связи с этим иных мер.





Об исчезновении ребенка стало известно утром 26 июня. Об этом сообщила его опекун Вероника Наумова. Женщина утверждала, что тот ушел из дома и не вернулся. 29 июня выяснилось, что мальчик умер еще несколько месяцев назад, а его опекун созналась, что спрятала труп мальчика в гаражах.





Позже стало известно, что в 2022 году Наумова систематически избивала ребенка и получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. Получать деньги она продолжала и после смерти мальчика.