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Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму
Работающие в этой сфере организации «испытывают значительные трудности из-за логистики» undefined
Новости

Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму

Работающие в этой сфере организации «испытывают значительные трудности из-за логистики»

Российское правительство направит свыше 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер Михаил Мишустин.


По его словам, работающие в этой сфере организации и индивидуальные предприниматели в указанных регионах «испытывают значительные трудности из-за логистики». На сохранение туристического потенциала этих двух субъектов кабмин выделит 2,5 миллиарда рублей.


Мишустин уточнил, что средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысячи компаний, если в течение 12 месяцев (с октября 2022 года) занятость у них не упадет ниже 80%.


Премьер-министр подчеркнул, что в текущих условиях властям необходимо сделать все возможное, чтобы предприятия в туристическом секторе сохранили свои коллективы и продолжили ведение бизнеса. Эти компании должны быть «готовы принимать всех, кто захочет отдохнуть в Крыму».


В марте глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента Владимира Путина оказать поддержку туристическому бизнесу региона и выделить два миллиарда рублей. Тогда Аксенов отмечал, что оказанная в 2022 году федеральная поддержка крымскому туристическому бизнесу помогла сохранить рабочие места в отрасли.

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#туризм #крым #деньги #рф
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