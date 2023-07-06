Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму

Российское правительство направит свыше 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на поддержку туристической отрасли в Крыму и Севастополе. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер Михаил Мишустин.





По его словам, работающие в этой сфере организации и индивидуальные предприниматели в указанных регионах «испытывают значительные трудности из-за логистики». На сохранение туристического потенциала этих двух субъектов кабмин выделит 2,5 миллиарда рублей.





Мишустин уточнил, что средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тысячи компаний, если в течение 12 месяцев (с октября 2022 года) занятость у них не упадет ниже 80%.





Премьер-министр подчеркнул, что в текущих условиях властям необходимо сделать все возможное, чтобы предприятия в туристическом секторе сохранили свои коллективы и продолжили ведение бизнеса. Эти компании должны быть «готовы принимать всех, кто захочет отдохнуть в Крыму».





В марте глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента Владимира Путина оказать поддержку туристическому бизнесу региона и выделить два миллиарда рублей. Тогда Аксенов отмечал, что оказанная в 2022 году федеральная поддержка крымскому туристическому бизнесу помогла сохранить рабочие места в отрасли.