В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору

В реке Темерник на территории Ростова-на-Дону обнаружили холероподобную микрофлору. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.





Гражданам запретили купаться в Ростовском море и Северном водохранилище, а также в самой реке Темерник. Кроме того, нельзя также ловить рыбу и использовать воду оттуда. Ограничение будет действовать до завершения полного комплекса лабораторных исследований.





В ведомстве заявили, что эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная. Для предупреждения распространения кишечных инфекций Роспотребнадзор рекомендовал гражданам: мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета; купаться только в разрешенных местах; не покупать продукты в местах незаконной торговли.





Кроме того, в управлении попросили жителей региона при первых признаках острых кишечных инфекций сразу же обращаться за помощью к медикам.