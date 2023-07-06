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В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору
Роспотребнадзор запретил гражданам купаться и использовать воду из нескольких водоемов undefined
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В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору

Роспотребнадзор запретил гражданам купаться и использовать воду из нескольких водоемов

В реке Темерник на территории Ростова-на-Дону обнаружили холероподобную микрофлору. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.


Гражданам запретили купаться в Ростовском море и Северном водохранилище, а также в самой реке Темерник. Кроме того, нельзя также ловить рыбу и использовать воду оттуда. Ограничение будет действовать до завершения полного комплекса лабораторных исследований.


В ведомстве заявили, что эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная. Для предупреждения распространения кишечных инфекций Роспотребнадзор рекомендовал гражданам: мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета; купаться только в разрешенных местах; не покупать продукты в местах незаконной торговли.


Кроме того, в управлении попросили жителей региона при первых признаках острых кишечных инфекций сразу же обращаться за помощью к медикам.

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#холера #здоровье #роспотребнадзор #ростов-на-дону
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