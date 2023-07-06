Росстандарт утвердил программу по развитию умных домов в России

Росстандарт совместно с Минпромторгом, Минцифры и Минстроем России утвердил программу стандартизации в области умных домов, сооружений и зданий на 2023-2030 годы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак подчеркнул, что данная программа призвана создать условия для формирования «нового и крайне емкого технологического рынка» и обеспечить развитие на нем отечественных производителей.





Кроме того, реализация этой программы позволит «принципиально повысить качество и безопасность жизни каждого жителя нашей страны».





В свою очередь замминистра цифрового развития Андрей Заренин указал, что сегодня современные технологии присутствуют практически во всех сферах жизни, исключением не стал и рынок строительства и жилищного обслуживания. В связи с этим уже «в ближайшее время» властям удастся внедрить новейшие цифровые сервисы и услуги в многоквартирные дома.





Руководитель Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул, что реализация этой программы будет способствовать не только развитию умных домов в РФ, но и обеспечению безопасности их программного обеспечения. Это также будет содействовать достижению импортонезависимости РФ от Запада.





Документ состоит из семи направлений, в числе которых: общие стандарты, требования к цифровой платформе, цифровому зданию и интеллектуальным системам, элементам интеллектуальных систем и устройствам (сенсорам, актуаторам), обмену данными, испытаниям, доверенности и безопасности.