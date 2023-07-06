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Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородским районом сбиты несколько воздушных целей
По предварительным данным, пострадавших нет undefined
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Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородским районом сбиты несколько воздушных целей

По предварительным данным, пострадавших нет

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбиты несколько воздушных целей. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал.


По словам Гладкова, есть повреждение крыши в одном частном доме. На месте работают оперативные и аварийные службы, идет подворовой обход.


2 июля Гладков сообщил, что над одним из районов сбит дрон. Он уточнил, что беспилотник был самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал.


7 июня Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области. Глава региона указал, что пострадавших не оказалось. Он добавил, что часть снарядов упали в районе школы и дома культуры, а другие попали в частный сектор.


Ранее на территорию Белгородской области несколько раз пытались зайти диверсанты. 22 и 23 мая в регионе действовал режим контртеррористической операции (КТО). В Минобороны России сообщили о блокировке и разгроме членов группировки диверсантов. Украинская ДРГ (70 человек и пять танков) 1 июня также предприняла попытку атаки на город Шебекино.

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#происшествие #белгородская область #гладков #рф
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