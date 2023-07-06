На севере Москвы загорелся бизнес-центр, пострадали два человека

В экстренных службах сообщили ТАСС, что в результате инцидента пострадали три человека, всего из здания спасли девятерых. Внутри бизнес-центра наблюдется плотное задымление. По данным СМИ, в этом здании находятся около десятка школ танцев, гостиница, хостел, ресторан и другие организации.





4 июля в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 2,3 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.





Ранее в Санкт-Петербурге пожар вспыхнул на территории завода по производству бытовой химии. Сообщалось, что в кирпичном одноэтажном здании происходило горение на площади 300 квадратных метров. Пожар был локализован, сведений о пострадавших гражданах нет.