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На севере Москвы загорелся бизнес-центр, пострадали два человека
Из здания спасли девять человек undefined
Новости

На севере Москвы загорелся бизнес-центр, пострадали два человека

Из здания спасли девять человек

Второй этаж бизнес-центра загорелся на улице Ямского Поля в Москве. Об этом пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила РИА Новости. В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

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В экстренных службах сообщили ТАСС, что в результате инцидента пострадали три человека, всего из здания спасли девятерых. Внутри бизнес-центра наблюдется плотное задымление. По данным СМИ, в этом здании находятся около десятка школ танцев, гостиница, хостел, ресторан и другие организации.


4 июля в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 2,3 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли 30 человек и девять единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.


Ранее в Санкт-Петербурге пожар вспыхнул на территории завода по производству бытовой химии. Сообщалось, что в кирпичном одноэтажном здании происходило горение на площади 300 квадратных метров. Пожар был локализован, сведений о пострадавших гражданах нет.

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