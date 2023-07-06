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В центре Москвы загорелась кровля ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот»
По предварительным данным, в здании находились более 100 человек undefined
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В центре Москвы загорелась кровля ресторанов «Пушкинъ» и «Турандот»

По предварительным данным, в здании находились более 100 человек

Мощный пожар охватил кровлю здания в центре Москвы, где расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По данным СМИ, пожару присвоили повышенный ранг сложности, внутри здания слышны взрывы. Официально эту информацию не подтвердили.

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По данным СМИ, в здании находится более 100 человек. В настоящее время идет эвакуация, но до ее начала некоторые люди сами выбежали на улицу.


В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что пожар ликвидирован. Его площадь составила 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Движение на участке Тверского бульвара частично перекрыто, работает техника.


Ранее на севере Москвы пожар начался на втором этаже бизнес-центра. По информации экстренных служб, в результате инцидента пострадали три человека, всего из здания спасли девятерых. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение в здании, уточнили в МЧС.


4 июля в Санкт-Петербурге пожар вспыхнул на территории завода по производству бытовой химии. Сообщалось, что в кирпичном одноэтажном здании происходило горение на площади 300 квадратных метров.

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