Компания OceanGate приостановила работу после гибели батискафа «Титан»

Частная компания OceanGate объявила о приостановке выполнения всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено на официальном сайте данной организации.





Батискаф «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, пропал 18 июня во время погружения к месту гибели «Титаника» в Атлантическом океане. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, управляющий аппаратом француз Поль-Анри Нарголе, исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.





Связь с экипажем «Титана» пропала примерно через 1 час 45 минут после его погружения. 20 июня спасатели, принимавшие участие в поисках батискафа, слышали стук каждые 30 минут. Через четыре часа, после того как были развернуты дополнительные гидролокаторы, стук все еще был, сообщал CNN.





По оценкам береговой охраны США, кислород в пропавшем батискафе должен был закончиться 22 июня, в 14:08 по московскому времени. Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа. По словам Могера, дистанционно управляемый аппарат обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 487 метрах от носовой части «Титаника», и впоследствии были найдены дополнительные обломки.





Газета The Wall Street Journal писала, что ВМС США при помощи секретного оборудования зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» спустя несколько часов после начала его погружения к месту залегания обломков лайнера «Титаник» 18 июня. «Титаник» затонул в 1912 году в северной части Атлантического океана на глубине 3,8 километра.