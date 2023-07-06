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Компания OceanGate приостановила работу после гибели батискафа «Титан»
Туристический аппарат исчез 18 июня undefined
Новости

Компания OceanGate приостановила работу после гибели батискафа «Титан»

Туристический аппарат исчез 18 июня

Частная компания OceanGate объявила о приостановке выполнения всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено на официальном сайте данной организации.


Батискаф «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, пропал 18 июня во время погружения к месту гибели «Титаника» в Атлантическом океане. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, управляющий аппаратом француз Поль-Анри Нарголе, исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.


Связь с экипажем «Титана» пропала примерно через 1 час 45 минут после его погружения. 20 июня спасатели, принимавшие участие в поисках батискафа, слышали стук каждые 30 минут. Через четыре часа, после того как были развернуты дополнительные гидролокаторы, стук все еще был, сообщал CNN.


По оценкам береговой охраны США, кислород в пропавшем батискафе должен был закончиться 22 июня, в 14:08 по московскому времени. Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа. По словам Могера, дистанционно управляемый аппарат обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 487 метрах от носовой части «Титаника», и впоследствии были найдены дополнительные обломки.


Газета The Wall Street Journal писала, что ВМС США при помощи секретного оборудования зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» спустя несколько часов после начала его погружения к месту залегания обломков лайнера «Титаник» 18 июня. «Титаник» затонул в 1912 году в северной части Атлантического океана на глубине 3,8 километра.

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#океан #батискаф #в мире
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