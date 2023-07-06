Reuters: США 7 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами

США 7 июля объявят о новом пакете военной помощи Украине, который, как ожидается, впервые будет включать кассетные боеприпасы. Об этом сообщило американское агентство Reuters со ссылкой на свои источники.





По данным собеседников Reuters, Вашингтон отправит Киеву кассетные боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц. Они пояснили, что для отправки снарядов соответствующее разрешение должен дать президент.





В пакет военной помощи, объемом свыше 500 миллионов долларов, будут входить также дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker. Источники американского агентства уточнили, что в настоящее время этот пакет еще дорабатывается.





Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга сообщил, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины. По его словам, предпочтение будут отдавать снарядам, у которых низкий коэффициент неразрывающихся бомб.





6 июля заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил, что сейчас в США активно обсуждают вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов. При этом новостей по этому поводу пока нет, отмечал он.