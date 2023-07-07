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Рогозин сообщил, что российские военные захватили и вывезли британскую ракету Storm Shadow
Операция по эвакуации трофея заняла два дня undefined
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Рогозин сообщил, что российские военные захватили и вывезли британскую ракету Storm Shadow

Операция по эвакуации трофея заняла два дня

Бойцы добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения «Царские волки» в Запорожской области вывезли с линии соприкосновения в зоне СВО британскую дальнобойную ракету Storm Shadow. Об этом сообщил руководитель «Царских волков», экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.


Ракету передали одному из российских оборонных предприятий, специалисты «расшифруют» алгоритмы системы управления этого вооружения и поделятся ими с экспертами сил ПВО, написал 6 июля Рогозин в своем Telegram-канале.


По словам бывшего главы «Роскосмоса», украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась помешать вывозу Storm Shadow, но неудачно. Операция по вывозу ракеты заняла два дня, добавил он.


В разговоре с РИА Новости Рогозин заявил, что Storm Shadow «упала очень удачно плашмя», поэтому разрушена только частично. Специалисты на поле боя «расчленили» ракету на несколько частей: фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки. По словам Рогозина, в Storm Shadow применена электроника очень высокого уровня, выдержавшая перегрузки при падении.


Минобороны Великобритании объявило о передаче Storm Shadow Украине в мае. В ведомстве тогда сообщили, что дальность передаваемых Киеву ракет составляет 250-300 километров. Максимальная дальность Storm Shadow — 560 километров. ВСУ регулярно применяют эти ракеты, российское Минобороны также сообщает об их перехвате.

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#рф #украина #дмитрий рогозин #специальная военная операция #storm shadow
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