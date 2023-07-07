В Москве облили зеленкой адвоката Елену Пономареву, у нее повреждена сетчатка глаз

Неизвестный облил зеленкой адвоката Елену Пономареву, в результате нападения у нее пострадала сетчатка глаз. Об этом сообщает Адвокатская палата Московской области (АПМО).
Нападение произошло 6 июля на остановке общественного транспорта. В коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» сообщили проекту «Адвокатская улица» (признан иноагентом), что инцидент случился около полудня на Рублевском шоссе в Москве.
Пономарева уверена, что нападение связано с ее работой. Раньше адвокату поступали угрозы в мессенджерах с фото ее родных, имущества и собаки, автомобиль Пономаревой также обливали несмываемой краской, сообщила АПМО. Обращения в правоохранительные органы результата не дали, виновных не установили, добавили в палате. В комиссии по защите прав адвокатов АПМО заявили «Адвокатской улице», что ранее на Пономареву было совершено несколько нападений, она находилась под государственной защитой.
Вице-президент Федерального союза адвокатов России Александра Цветкова опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» фотографии с пострадавшей Пономаревой.
Совет АПМО намерен обратиться в правоохранительные органы с требованием организовать расследование преступлений в отношении Пономаревой, сообщили в организации.
4 июля в Чечне избили адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Немов получил множество гематом, ушибов и ножевое ранение, Милашина — сотрясение мозга, ей обрили голову. СКР возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью и причинении легкого вреда здоровью.