Более 70 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке

Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, 36 человек госпитализированы, еще 35 оказали помощь на месте. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу города. Изначально поступали сообщения о 81 пострадавшем.





Автобусы — городской и двухэтажный экскурсионный — столкнулись вечером 6 июля на Манхэттене. Пассажиры получили порезы, ушибы, царапины, травмы головы и шеи, есть подозрения на переломы, сообщает ABC News. Никто не получил травм, угрожающих жизни.