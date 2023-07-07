Более 70 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке

Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, 36 человек госпитализированы, еще 35 оказали помощь на месте. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу города. Изначально поступали сообщения о 81 пострадавшем.
Автобусы — городской и двухэтажный экскурсионный — столкнулись вечером 6 июля на Манхэттене. Пассажиры получили порезы, ушибы, царапины, травмы головы и шеи, есть подозрения на переломы, сообщает ABC News. Никто не получил травм, угрожающих жизни.
Экскурсионный автобус проехал на красный свет и врезался в городской, сообщает газета New York Post. Оба автобуса были переполнены.
Из-за того, что один из автобусов был двухэтажным, спасателям пришлось использовать лестницы и веревки, чтобы спустить пассажиров с верхнего уровня.