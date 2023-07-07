В Свердловской области 10 детей отравились алкоголем

В Первоуральске Свердловской области госпитализированы 10 детей из-за отравления алкоголем, у семи из них выявили этанол в организме. Об этом сообщает минздрав региона.





В Первоуральск выезжала бригада территориального центра медицины катастроф с токсикологом, врачи осмотрели детей, сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, говорится в сообщении. Возраст пострадавших не уточняется.





Изначально было известно о госпитализации четырех детей. Издание E1.ru пишет, что они распивали спиртное на берегу Пильнинского пруда. По одной из версий полиции, спиртное детям купил кто-то из взрослых в торговой точке, расположенной недалеко от водоема.





Очевидец рассказал, что «девочка лежала в кустах полуживая», двое юношей «пытались сбежать, дрались со взрослыми, были «не в адеквате», затем поплыли на другой берег, но взрослые на лодке их контролировали, чтобы они не утонули.