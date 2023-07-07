Военный получил три года условно и крупный штраф за то, что выдал травму после драки за ранение в зоне СВО

Читинский гарнизонный военный суд приговорил старшего сержанта Игоря Демихова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в 300 тысяч рублей. Военного призвали виновным в мошенничестве при получении выплаты.





Демихов получил травму в драке с сослуживцем, выдал ее медикам и командованию как ранение в зоне специальной военной операции на Украине и получил три миллиона рублей в качестве единовременной выплаты, говорится в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда. Старший сержант полностью возместил похищенную сумму.





В апреле военный суд назначил штраф в 400 тысяч рублей начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Ивану Мертвищеву и запретил ему два года занимать должности на госслужбе. Полковника признали виновным в попытке мошенничества — он предложил военкому Раменку купить ему стиральную машину, чтобы «наверху» не узнали о проблемах с набором в армию. Сотрудники военкомата в свою очередь сообщили о просьбе Мертвищева в ФСБ.