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Военный получил три года условно и крупный штраф за то, что выдал травму после драки за ранение в зоне СВО
Старший сержант Игорь Демихов полностью возместил три миллиона рублей, полученные в качестве единовременной выплаты undefined
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Военный получил три года условно и крупный штраф за то, что выдал травму после драки за ранение в зоне СВО

Старший сержант Игорь Демихов полностью возместил три миллиона рублей, полученные в качестве единовременной выплаты

Читинский гарнизонный военный суд приговорил старшего сержанта Игоря Демихова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в 300 тысяч рублей. Военного призвали виновным в мошенничестве при получении выплаты.


Демихов получил травму в драке с сослуживцем, выдал ее медикам и командованию как ранение в зоне специальной военной операции на Украине и получил три миллиона рублей в качестве единовременной выплаты, говорится в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда. Старший сержант полностью возместил похищенную сумму.


В апреле военный суд назначил штраф в 400 тысяч рублей начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Ивану Мертвищеву и запретил ему два года занимать должности на госслужбе. Полковника признали виновным в попытке мошенничества — он предложил военкому Раменку купить ему стиральную машину, чтобы «наверху» не узнали о проблемах с набором в армию. Сотрудники военкомата в свою очередь сообщили о просьбе Мертвищева в ФСБ.

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Офицер Генштаба России получил штраф в 400 тысяч рублей за просьбу подарить ему стиральную машину

Сначала Ивана Мертвищева обвинили в получении взятки, затем переквалифицировали на мошенничество 18 апреля 2023
Dailystorm - Офицер Генштаба России получил штраф в 400 тысяч рублей за просьбу подарить ему стиральную машину
#мошенничество #специальная военная операция #украина #рф
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